Eklat an Berliner Uni: Kameras auf Damentoiletten entdeckt

Berlin - Auf Damentoiletten der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin-Lichtenberg sind Kameras entdeckt worden. Die Polizei erhofft sich nun durch mögliche Fingerabdrücke oder DNA-Spuren Hinweise auf den Täter.

2024 fand an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Lichtenberg eine Katastrophenschutzübung statt - jetzt ist die Uni zum Schauplatz eines realen Tatorts geworden. © Kay Nietfeld/dpa

Die Beamten wurden nach Angaben eines Polizeisprechers bereits am Mittwoch zum Campus Alt-Friedrichsfelde gerufen, nachdem Studierende eine Kamera gefunden hatten. Bei der Durchsuchung der Sanitäranlagen stießen Polizisten auf eine zweite Kamera.

Die Hochschule, an der auch Beamtinnen und Beamte für den höheren Polizeidienst ausgebildet werden, erstattete Anzeige, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts auf Eingriff in den höchstpersönlichen Lebensbereich. Demnach waren die Toiletten öffentlich zugänglich.

Wie der RBB berichtete, waren die Kameras mit Klettband unter Hygienebeutelspendern befestigt. Nach Informationen des Senders konnten die Kameras keine Bilder in Echtzeit senden. Um an Aufzeichnungen zu kommen, hätten die Kameras abgenommen werden müssen - der Polizeisprecher konnte dazu nichts sagen.

Die Geräte würden kriminaltechnisch untersucht, erklärte er. Dabei solle auch geprüft werden, ob Speicherkarten eingesetzt waren oder die Aufnahmen möglicherweise doch direkt online übertragen wurden.