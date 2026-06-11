Messerattacke in Hellersdorf: 19-Jähriger mit Stichwunden zurückgelassen

Berlin - Blutige Attacke in Berlin-Hellersdorf : Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag von mehreren Personen angegriffen und niedergestochen worden.

Nach einer Messerattacke war die Polizei in der vergangenen Nacht in Hellersdorf im Einsatz. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat gegen 22 Uhr am Cottbusser Platz.

Als ein Zeuge auf den Angriff aufmerksam wurde, flohen die Täter.

Der couragierte Beobachter eilte dem Verletzten zu Hilfe und stellte fest, dass dieser mehrere Stichwunden hatte.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich in einem nahegelegenen Lokal noch weitere Menschen um das Opfer.