30-Jährigen homophob beleidigt und getreten: Schwulen-Hasser identifiziert

Die weiteren Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes dauern an.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten die Ermittler einen 23-Jährigen als mutmaßlichen Täter identifizieren, sodass die Öffentlichkeitsfahndung beendet wurde.

Berlin - Die Polizei Berlin sucht einen Tatverdächtigen, der am 20. Januar einen 30-Jährigen schwulenfeindlich beleidigt und gegen den Kopf getreten haben soll.

Die Polizei konnte einen 23-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. © 123RF/foottoo, Polizei Berlin (Bildmontage)

Mit der Veröffentlichung mehrerer Fotos bittet die Behörde um Mithilfe bei der Suche nach dem unbekannten Mann, der aus einer Gruppe heraus agiert haben soll.

Demnach wurden zwei Männer am betreffenden Tag gegen 7 Uhr morgens von insgesamt vier Männern in der Brückenstraße/Ecke Rungestraße attackiert.

Nachdem zunächst sein 32 Jahre alter Begleiter homophob beleidigt wurde, nahm einer der Angreifer den 30-Jährigen in den Schwitzkasten und würgte sein Opfer so lange, bis es keine Luft mehr bekam und in die Knie ging.

Daraufhin soll ein anderer Mann aus der Gruppe ihm noch mehrfach gegen den Kopf getreten haben, bevor die vier in unbekannte Richtung flüchteten.

Der 30-Jährige erlitt bei der Attacke Verletzungen an Kopf, Hals und den Knien, sodass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Kriminalpolizei fragt, wer Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben kann. Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?