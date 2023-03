34-Jährige von Partner niedergestochen, der holt sich erstmal ein Bier

Berlin - Auseinandersetzung endet blutig: In der Nacht zu Samstag ist in Berlin-Lichtenberg eine Frau bei einem Familienstreit lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein Notarzt versorgt die schwerverletzte Frau im Rettungswagen, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, ist ein 35 Jahre alter Mann als Tatverdächtiger festgenommen worden. Dabei soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um den Lebensgefährten der 34-Jährigen handeln.

Bevor die Schwerverletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden konnte, sei sie zunächst von einem Notarzt und Sanitätern etwa eine Dreiviertelstunde lang vor Ort stabilisiert worden.

Sie soll noch in der Nacht notoperiert worden sein. Ihr Zustand sei kritisch, hieß es.

Zu den Hintergründen der Tat im Ortsteil Friedrichsfelde und der Art der Verletzung machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Nach ersten Informationen vom Tatort soll es gegen 0.45 Uhr zu einem Familienstreit in einer Erdgeschosswohnung in der Archenholdstraße gekommen sein, in dessen Folge der 35-Jährige mit einem Messer auf seine Partnerin eingestochen haben soll.