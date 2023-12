42-Jähriger in Wedding getötet: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Berlin - Rund eine Woche nach dem Fund eines getöteten 42-Jährigen in einer Wohnung in Berlin-Wedding ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Die Polizei nahm eine Woche nach dem Leichenfund einen 56-Jährigen fest. (Symbolbild) © Markus Gayk/News Essen/dpa

Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, wie die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der 56-Jährige stehe im Verdacht, den Mann ermordet zu haben.

Der 42-Jährige war am Donnerstag vergangene Woche leblos in einer Wohnung in der Utrechter Straße gefunden worden.

Ermittlungen der Mordkommission des LKA und der Staatsanwaltschaft führten demnach zu dem Tatverdächtigen.