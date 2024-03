57-Jähriger nach Auseinandersetzung in einer Bar angeschossen

Der Angeschossene gab zu, dass er zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung alkoholisiert war. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Montag mitteilten, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr in einer Bar in der Paulsborner Straße.

Demnach soll ein 57-Jähriger dort mit einem Unbekannten in einen Streit geraten sein. Nach Aussagen des Mannes seien die beiden nach draußen gegangen, um den Streit zu klären. Dabei habe sich von hinten ein weiterer Mann genähert und dem 57-Jährigen mehrfach in einen Fuß und in ein Bein geschossen.

Anschließend haben sich beide Täter vom Ort entfernt. Das Opfer ließ sich zunächst von seiner Frau abholen und nach Hause bringen, da er das Ausmaß seiner Verletzung zunächst nicht einschätzen konnte.

Später gab der Angeschossene zu, dass er zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung alkoholisiert war.