64-Jähriger ist längere Zeit im Ausland, dann liegt seine Ex-Frau tot im Bett

Berlin - Eine 58 Jahre alte Frau ist leblos in einer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg aufgefunden worden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Eine Mordkommission ermittle wegen eines Verdachts auf ein Tötungsdelikt durch Unterlassen, wie die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten.



Nach bisherigen Erkenntnissen kehrte ihr 64-jähriger Ehemann nach einem längeren Auslandsaufenthalt am Montagmorgen gegen 8 Uhr zu der Wohnung in der Danziger Straße zurück, in der er zusammen mit seiner ehemaligen Frau wohnte.

Alarmierte Rettungskräfte fanden seine Ehefrau daraufhin tot in ihrem Pflegebett.