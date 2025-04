67-Jährige rammt Polizeiwagen in Kreuzberg: Dann versucht sie zu fliehen

Berlin - In Berlin-Kreuzberg hat eine 67-Jährige nach einem Unfall versucht zu fliehen. Keine gute Idee: Im anderen Auto saßen drei Polizisten in Zivil.

Zwei Polizisten mussten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 14.15 Uhr an der Yorckstraße, als die Frau sich von der Mittelinsel kommend wieder in den Fließverkehr einordnen wollte.



Dabei übersah die Autofahrerin offenbar das Zivilfahrzeug der Polizei, das in Richtung Mehringdamm auf der linken Spur unterwegs war. Die Frau krachte mit der Stoßstange frontal in die linke Seite des Dienstwagens.

Nach dem Zusammenstoß kamen beide Autos zunächst zum Stehen, doch nur wenig später beschleunigte die Unfallverursacherin und versuchte vom Ort des Geschehens zu flüchten.

Die Zivilpolizisten nahmen die Verfolgung auf und forderten die Rentnerin auf, anzuhalten.

Nachdem die Frau an der Wendestelle Yorckstraße/Mehringdamm zunächst noch einmal gewendet und aufs Gaspedal gedrückt hatte, gab sie auf Höhe des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg schließlich auf und hielt an.