69-Jährige mit Schussverletzung tot in Wohnung gefunden: Ehemann festgenommen

Berlin - Schrecklicher Fund in Berlin-Lichtenrade: Dort wurde am Sonntagnachmittag in einer Wohnung eine 69-jährige Frau tot aufgefunden.

In Lichtenrade wurde am Sonntag eine Frau getötet. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Anwohnerin gegen 16 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie die leblose Frau in einem Mehrfamilienhaus an der Hilbertstraße entdeckt hatte.

Die Verstorbene wies eine Schussverletzung im Oberkörper auf.

Der 84-jährige Ehemann, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde vorläufig festgenommen.