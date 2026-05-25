69-Jährige mit Schussverletzung tot in Wohnung gefunden: Ehemann festgenommen
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Berlin - Schrecklicher Fund in Berlin-Lichtenrade: Dort wurde am Sonntagnachmittag in einer Wohnung eine 69-jährige Frau tot aufgefunden.
Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Anwohnerin gegen 16 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie die leblose Frau in einem Mehrfamilienhaus an der Hilbertstraße entdeckt hatte.
Die Verstorbene wies eine Schussverletzung im Oberkörper auf.
Der 84-jährige Ehemann, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde vorläufig festgenommen.
Er soll am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheidet. Die weiteren Ermittlungen hat die Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen.
Titelfoto: David Inderlied/dpa