Grausiger Fund im Wald: Ermittler entdecken Männerleiche bei Potsdam

Berlin/Potsdam - Ermittler haben in einem Wald bei Potsdam eine Männerleiche gefunden. Nach ersten Ermittlungen gehen sie von einem Gewaltverbrechen aus, wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte.

Die Leiche soll in einem Waldstück vergraben gewesen sein. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

Nach Informationen aus Ermittlerkreisen war der Leichnam in dem Wald vergraben. Geprüft wird, ob es sich bei dem Toten um einen Geschäftsmann handelt, der in Berlin entführt worden war.

Am 23. April soll er im Berliner Norden von unbekannten Männern in den Laderaum eines weißen Transporters verbracht und verschleppt worden sein, wie die Polizei in einem Zeugenaufruf mitgeteilt hatte.

Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts (LKA) hatte auch ein Foto des Mannes veröffentlicht und gefragt, wer Angaben zu seinem Verbleib machen könne.

Der Mann war im Stadtteil Waidmannslust in Reinickendorf verschwunden und wurde seitdem vermisst.