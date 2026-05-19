Blutige Messerattacke an der Hasenheide: Wer hat etwas beobachtet?

Berlin - Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Umfeld des Volksparks Hasenheide in Berlin-Neukölln ermittelt die Mordkommission wegen versuchter Tötungsdelikte.

Die Polizei muss regelmäßig zum Volkspark Hasenheide ausrücken. (Archivbild) © Denis Zielke/TAG24

Zwei Männer seien am Montagabend durch Stichverletzungen lebensgefährlich beziehungsweise schwer verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 19 Uhr am Eingang des Volksparks an der Lucy-Lameck-Straße, wie ein Mann aus einer Gruppe heraus mehrfach mit einem Messer auf einen 60-Jährigen eingestochen haben soll.

Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zeugen und alarmierte Polizisten leisteten Erste Hilfe, bevor Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus brachten. Der mutmaßliche Täter und seine Begleiter flohen.

Rund 20 Minuten später entdeckten Polizeikräfte vor einem Imbiss in der Hermannstraße einen 48-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper und an einem Bein.

Nach Zeugenangaben soll der Mann zuvor aus Richtung der Hasenheide gekommen sein. Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Trotz einer Notoperation gilt sein Zustand den Angaben zufolge als kritisch.