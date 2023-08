18.08.2023 12:01 85-Jährige in Berlin-Köpenick getötet? Obduktionsergebnis liegt vor

Am Mittwochabend ist eine 85 Jahre alte Frau tot in ihrem Haus in Berlin-Köpenick aufgefunden worden. Die Obduktion hat jetzt bestätigt, dass sie getötet wurde.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - War es ein kaltblütiger Mord? Am Mittwochabend ist eine 85 Jahre alte Frau tot in ihrem Haus in Berlin-Köpenick aufgefunden worden. Eine Obduktion sollte die genaue Todesursache klären. Die Obduktion der 85-Jährigen hat ergeben, dass sie eines gewaltsamen Todes gestorben ist. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa Aufgrund der Indizien am Tatort gingen die Ermittler von einem gewaltsamen Tod der Seniorin aus. Diese Annahme hat das Obduktionsergebnis nun bestätigt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Konkrete Angaben zur Todesursache machte er jedoch nicht, da es sich hierbei um mögliches Täterwissen handle und die laufenden Ermittlungen nicht gefährdet werden dürften. Die 85-Jährige wurde am Mittwoch gegen 20.40 Uhr von einer Nachbarin leblos in dem Haus an der Straße im Walde entdeckt, wo die Dame alleine gelebt haben soll. Berlin Crime Tote Frau in Berlin-Köpenick entdeckt: Mordkommission ermittelt Kriminaltechniker der Polizei haben am Tatort Spuren gesichert. Die Fahndung nach dem Täter läuft bereits auf Hochtouren.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa