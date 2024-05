Aggro-Schreihals geht am Leopoldplatz auf BVG-Mitarbeiter los

Alarmierte Polizisten nahmen das Duo am Leopoldplatz vorläufig fest. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der 28-Jährige habe am Samstagabend gegen 18.50 Uhr einen Mann am Bahnsteig der U9 laut herumschreien hören, berichtete die Polizei am Sonntag nach derzeitigem Kenntnisstand.

Dann sei er mit einem Kollegen zu dem 52-Jährigen gegangen und sie hätten ihn angesprochen, hieß es weiter.

Es habe sich eine zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelt. Daraufhin soll der Verdächtige den 28-Jährigen mehrfach geschlagen haben.

Zudem soll die 52 Jahre alte Begleiterin einige Male mit einer Kunststoffflasche auf den Wachmann "eingewirkt und ihn zudem verbal bedroht haben", schrieben die Beamten im Polizeibericht.

Alarmierte Polizisten nahmen das Duo vorläufig fest. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde noch vor Ort von Rettungskräften der Feuerwehr behandelt. Der Kollege des Sicherheitsmitarbeiters blieb hingegen unverletzt.