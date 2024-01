Angerempelt und zugestochen: 43-Jähriger in Berlin-Neukölln schwer verletzt

Berlin - Fehltritt endet blutig: Ein 43-Jähriger ist am Samstagabend in Berlin-Neukölln bei einer Messer-Attacke schwer verletzt worden.

Der stark blutende Mann musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Der Mann musste mit Schnitt- und Stichverletzungen am Kopf sowie an den Händen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach soll der Geschädigte gegen 18.30 Uhr beim Überqueren der Sonnenallee einen Unbekannten angerempelt haben. In der Folge sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der mutmaßliche Täter ein Messer zog und auf sein Gegenüber einstach.

Der 43-Jährige konnte dem Angriff nach Polizeiangaben schließlich entfliehen und ein Auto auf der Sonnenallee anhalten. Der 49-jährige Fahrer half dem stark blutenden Opfer und alarmierte Polizei und Rettungskräfte.