Brandanschlag mitten in Berlin: Molotow-Cocktails auf jüdische Gemeinde geworfen

Der Tatort im Bereich der jüdischen Gemeinde Kahal Adass Jisroel ist weiträumig abgesperrt. © Christoph Soeder/dpa

Das teilte die Gemeinde Kahal Adass Jisroel auf X, ehemals Twitter, mit.

"Unbekannte warfen dabei zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte", heißt es in dem Post.

Verletzt wurde offenbar niemand. Auch die Polizei bestätigte auf TAG24-Anfrage den Vorfall.

Demnach waren gegen 3.45 Uhr zwei vermummte Unbekannte zu Fuß unterwegs. Getroffen haben die Angreifer das Gebäude aber nicht. Die Molotow-Cocktails kamen demnach nur bis zum Bürgersteig, entzündeten sich und erloschen dort wieder.

Anschließen rannten die beiden Vermummten davon. Eine Absuche der Umgebung blieb erfolglos. Das Duo flüchtete unerkannt.

Am nächsten Morgen kam es schließlich zu einem erneuten Zwischenfall. Noch während der Ermittlungen zum Brandanschlag erschien gegen 8 Uhr ein 30-Jähriger mit einem E-Scooter. Er hielt an, warf den Roller weg und nahm Kurs auf die Synagoge. Die Polizei aber griff ein und nahm ihn vorläufig fest.