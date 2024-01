Attacke auf BVG-Bus: Mann zerschlägt mit Möbelstücken die Scheiben

Der mutmaßliche Täter soll die Möbelteile dann in Richtung des Busfahrers geworfen haben. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Mittwoch mitteilten, soll sich die Tat am gestrigen Dienstag gegen 10.30 Uhr im Bus der Linie M 41 an der Endhaltestelle Sonnenallee Ecke Baumschulenstraße ereignet haben.

Demnach soll der 54-jährige Fahrer den unbekannten Fahrgast angesprochen und ihn zum Ausstieg gebeten haben. Nachdem der Mann den Bus verlassen hatte, deckte er sich mit herumliegenden Möbelteilen ein und ging wieder zurück zum haltenden Bus.

Daraufhin soll er mit den Möbelfüßen zuerst die Frontscheibe und danach die linke Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen haben.

Nachdem die linke Seitenscheibe komplett gesprungen ist, soll der mutmaßliche Täter die Möbelteile dann in Richtung des Busfahrers geworfen haben. Dieser konnte diesen Angriff allerdings abwehren.