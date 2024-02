Autoeinbrecher auf frischer Tat ertappt: Bewaffnetes Duo in U-Haft

Dieses Messer fand die Polizei bei einem der beiden mutmaßlichen Diebe um die Hüfte getragen. © Paul Zinken/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Beamten am Montag auf X (vormals Twitter) mitteilen, schauten die beiden Männer am Freitagabend in Autos, die am Kurfürstendamm geparkt waren.

Das Duo versuchte in die Fahrzeuge einzubrechen. Bei einem der zahlreichen Versuche gelang es ihnen schließlich und sie nahmen einen Aktenkoffer sowie eine Tasche aus dem Kofferraum und ergriffen die Flucht.

Doch weit kamen die Männer nicht, denn bei ihrer Tat wurden sie von Polizisten beobachtet. Die aufmerksamen Einsatzkräfte fackelten nicht lange und nahmen die mutmaßlichen Diebe fest. Dabei entdeckten sie, dass einer der beiden Autoeinbrecher einen Gürtel mit integriertem Messer um seine Hüfte trug.

Der Besitzer der geklauten Sachen freute sich, dass er seine Tasche und den Aktenkoffer sowie sein Bargeld wiederbekam.