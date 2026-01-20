Autofahrer-Albtraum in Marzahn: Stein kracht von Brücke auf Windschutzscheibe

Berlin - Schockmoment in Berlin-Marzahn am frühen Montagabend: Ein oder mehrere Chaoten haben einen Stein von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Laut Polizei war ein 22-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr auf der Märkischen Allee in Richtung Helene-Weigel-Platz unterwegs, als er unter der Straßenbrücke der Allee der Kosmonauten hindurchfuhr.

Dabei krachte den Angaben zufolge ein Stein auf die Frontscheibe seines Wagens. Scheibe und Motorhaube wurden beschädigt.

Ein weiterer Autofahrer fuhr anschließend über den auf der Straße liegenden Stein.

Der Wagen des 36-Jährigen erlitt dabei einen Reifenschaden. Einsatzkräfte suchten den Tatort und die nähere Umgebung ab.