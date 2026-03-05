Polizei durchsucht Rentner-Wohnung und findet scharfe Schusswaffe

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Wilmersdorf bei einem 79-Jährigen eine unerlaubt besessene Schusswaffe und Schwarzpulver sichergestellt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, durchsuchten Ermittler am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr die Wohnung und das Fahrzeug eines 79-jährigen Mannes in der Schlangenbader Straße.

Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen einer Waffenlagerungskontrolle. Dabei stellten die Beamten eine scharfe Schusswaffe sicher, für die der Mann keinen Waffenschein besaß.

Zudem wurde Schwarzpulver beschlagnahmt.

Unterstützt wurden die Ermittler vom Kriminaltechnischen Institut, einer Einsatzhundertschaft sowie Einsatzkräften des zuständigen Polizeiabschnitts.