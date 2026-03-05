Sondereinsatz für Kommissar Spürnase: Hunde sollen verbotene Handys im Knast aufspüren

Berlin - Handys sind in Berliner Gefängnissen verboten - und doch werden Hunderte hineingeschmuggelt. Um diese aufzuspüren, setzt die Senatsjustizverwaltung auch auf Hunde .

Drei neue Hunde sind in Berlins Gefängnissen für das Erschnüffeln von Datenträgern im Einsatz. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Die justizeigene Hundestaffel wird nach ihren Angaben durch drei Hunde verstärkt, die auf das Erschnüffeln von Datenträgern wie Handys, Speicherkarten, CDs oder USB-Sticks konditioniert wurden.

Die Hunde werden bei Durchsuchungen in den Haftanstalten eingesetzt, um Beweismittel zu finden, die für Menschen schwer zu entdecken sind - beispielsweise, weil sie in Schubladen mit viel Kleinkram versteckt sind.

Die Berliner Polizei unterstützte die Justiz wesentlich bei der Auswahl und Ausbildung der Tiere, wie die Justizverwaltung mitteilte. Im Rahmen der Amtshilfe wurden die Hunde im Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen ausgebildet. Seit Anfang des Jahres werden zwei Hunde laut Justizverwaltung in Berlin eingesetzt - und haben erste Funde gemacht.

Die justizeigene Hundestaffel gibt es seit Oktober 2024 in Berlin. Zunächst wurden drei Tiere ausgebildet, die auf verschiedene Gerüche von Drogen konditioniert sind. Nun folgen die Spürhunde für Datenträger.