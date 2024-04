22.04.2024 09:40 Automat in Zehlendorf gesprengt! Fünfziger liegen auf der Straße

In Berlin-Zehlendorf ist in der Nacht auf Montag ein Geldautomat gesprengt worden. In der Folge lagen Geldscheine auf dem Gehweg.

Von Christoph Carsten

Berlin - Im noblen Zehlendorf leben statistisch die reichsten Menschen in Berlin. In der Nacht auf Montag lagen die Banknoten aber aus einem anderen Grund auf der Straße. Die Spuren der Automatensprengung sind deutlich sichtbar. © Morris Pudwell Laut Polizei hörte ein Zeuge gegen 3.05 Uhr einen lauten Knall aus der Bankfiliale an der Clayallee. Kurz darauf beobachtete der Mann, wie zwei Männer auf Motorrollern in Richtung Scharfestraße flüchteten. Vor Ort entdeckte die alarmierte Polizei, dass die Tatverdächtigen einen Automaten im Vorraum des Geldinstituts gesprengt hatten. Berlin Crime Laute Knallgeräusche reißen Anwohner aus dem Schlaf: Polizei macht brisanten Fund Der Schaden innerhalb der Bankfiliale war massiv. Derzeit prüft ein Statiker, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Die Ermittlungen und die Spurensuche am Tatort verzögern sich daher. Polizisten begutachten den Tatort. © Morris Pudwell Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Titelfoto: Morris Pudwell