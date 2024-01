19.01.2024 15:08 Bagger an A100-Baustelle abgefackelt: Gezielte Sabotage?

Der Ausbau der A100 ist nach wie vor ein Streitthema in Berlin. Nun hat es in der Nacht zum Freitag in Alt-Treptow auf einer Autobahnbaustelle gebrannt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Der Ausbau der A100 ist nach wie vor ein Streitthema in Berlin. Nun hat es in der Nacht zum Freitag in Alt-Treptow auf einer Autobahnbaustelle gebrannt. Auf einer Baustelle in Alt-Treptow brannte in der Nacht ein Bagger. © Morris Pudwell Gegen 2.45 Uhr hatte ein Zeuge das Feuer auf der Baustelle der A100 an der Beermannstraße/Matthesstraße bemerkt und Polizei und Feuerwehr verständigt. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf einen Bagger, der in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen, andere Gebäude oder Fahrzeuge waren nicht gefährdet. An diesem Teil der Autobahnbaustelle soll es in Vergangenheit schon häufig zu Protesten gegen den Weiterbau der A100 gekommen sein. Seither wird er von einem privaten Sicherheitsdienst aus der Ferne videoüberwacht. Berlin Crime Im Jahr 1997 verurteilter Gewalttäter geht Polizei am Flughafen BER ins Netz! Die Polizei schließt daher eine politische Tatmotivation nicht aus. Der Ausbau der A100 ist unter den Berlinern umstritten. © Morris Pudwell Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Morris Pudwell