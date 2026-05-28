Behinderten in Britz beraubt: Polizei jagt dieses Diebes-Duo

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Männern, die in Berlin-Britz einen 53-Jährigen bestohlen und angegriffen haben sollen.

Von Denis Zielke

Berlin - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Männern, die in Berlin-Britz einen 53-Jährigen bestohlen und anschließend angegriffen haben sollen.

Wer kennt diese Männer?
Wer kennt diese Männer?  © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 10. Dezember 2025 im U-Bahnhof Grenzallee.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Tatverdächtigen dem Mann gegen 19.30 Uhr von hinten genähert haben.

Während einer der Männer den 53-Jährigen abgelenkt haben soll, habe der zweite dessen Geldbörse mit Bargeld aus der Gesäßtasche gestohlen.

Berlin: Polizei entdeckt kiloweise Drogen: Der "Besitzer" überrascht
Berlin Crime Polizei entdeckt kiloweise Drogen: Der "Besitzer" überrascht

Als der Mann, der eine Beinprothese trägt, einen der Verdächtigen festhielt, soll dieser ihn gewaltsam zu Boden gebracht haben. Anschließend seien beide Tatverdächtigen aus dem U-Bahnhof geflüchtet.

Die Ermittler fragen:

  • Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen machen?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern (030) 4664–573118 und (030) 4664–573110 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) per E-Mail, jede Polizeidienststelle und die Internetwache entgegen.

Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)

Mehr zum Thema Berlin Crime: