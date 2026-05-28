Behinderten in Britz beraubt: Polizei jagt dieses Diebes-Duo

Berlin - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Männern, die in Berlin-Britz einen 53-Jährigen bestohlen und anschließend angegriffen haben sollen.

Wer kennt diese Männer? © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 10. Dezember 2025 im U-Bahnhof Grenzallee.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Tatverdächtigen dem Mann gegen 19.30 Uhr von hinten genähert haben.

Während einer der Männer den 53-Jährigen abgelenkt haben soll, habe der zweite dessen Geldbörse mit Bargeld aus der Gesäßtasche gestohlen.

Als der Mann, der eine Beinprothese trägt, einen der Verdächtigen festhielt, soll dieser ihn gewaltsam zu Boden gebracht haben. Anschließend seien beide Tatverdächtigen aus dem U-Bahnhof geflüchtet.

Die Ermittler fragen: