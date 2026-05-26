Fund von Leiche in Wald bei Potsdam: Verdächtiger festgenommen

Potsdam - Nach dem Fund einer Männerleiche in einem Wald bei Potsdam hat die Polizei einen Verdächtigen in Berlin-Spandau wegen der mutmaßlichen Entführung eines Geschäftsmannes festgenommen.

Am vergangenen Freitag entdeckten Ermittler eine Männerleiche bei Potsdam. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Dem 40-jährigen Mann werde vorgeworfen, den Geschäftsmann am 23. April in Berlin-Waidmannslust gewaltsam in einem weißen Transporter verschleppt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin mit.

Der Mann wurde bereits vor mehreren Tagen festgenommen.

Der Verdächtige wurde bereits am 12. Mai einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Tiergarten vorgeführt. Das Gericht habe Haftbefehl erlassen und der Mann befinde sich seitdem in Untersuchungshaft.