Polizei entdeckt kiloweise Drogen: Der "Besitzer" überrascht

Berlin - Die Polizei hat in Berlin einen größeren Drogenfund gemacht, das allein ist nicht ungewöhnlich, aber die Tatverdächtige schon.

Der Fund ist auf der Wache fein säuberlich auf einem Tisch aufgereiht worden. © Facebook/Polizei Berlin

Denn beim "Besitzer" der diversen Rauschmittel soll es sich um eine 60 Jahre alte Frau handeln, wie die Behörde bei Facebook mitteilte.

Der Vorfall trug sich bereits Anfang Mai zu. Demnach bekamen die Beamten einen anonymen Tipp, woraufhin der Ziviltrupp der 13. Einsatzhundertschaft eine Wohnung im Prenzlauer Berg durchsuchte.

Dort stellten die Polizisten Kokain, Marihuana und LSD sicher. Beim Blick ins Kellerabteil der mutmaßlichen Dealerin entdeckten die Einsatzkräfte noch mehr Koks und LSD.

Dazu wurden noch - in alphabetischer Reihenfolge - Amphetamin, Cannabis, Ecstasy, Haschisch, Ketamin, MDMA und psychoaktive Pilze gefunden. Feinwaagen und das benötigte Verpackungsmaterial gesellten sich auch noch hinzu, also quasi alles, was das Dealer-Herz begehrt.

Insgesamt tüteten die Polizeikräfte 5,5 Kilogramm an Betäubungsmitteln ein, die anschließend fein säuberlich auf der Wache aufgereiht und abgelichtet wurden.