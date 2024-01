Bei der Tat zu laut: Dieb klaut Fahrrad mit Trennschleifer

Die Polizei nahm einen 25-Jährigen fest, als dieser die Funken sprühen ließ. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Demnach soll sich die Tat in der Nacht zum Dienstag gegen 1.50 Uhr in einem Innenhof ereignet haben. Dabei sah ein aufmerksamer Zeuge aus dem Fenster, nachdem dieser das Geräusch eines Trennschleifers hörte, so die Beamten.

Der Täter machte sich dort offensichtlich am Schloss eines abgestellten Fahrrades zu schaffen. Kurz darauf floh der Unbekannte mit dem Bike.

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei und folgte dem Dieb, bis die Einsatzkräfte diesen schließlich in der Straße Fischzug festnahmen.

In der Nähe stellten die Beamten eine Tasche mit Werkzeug, unter anderem ein Trennschleifer sowie ein beschädigtes Schloss, fest. Auch das Fahrrad wurde aufgefunden. Zudem fanden die Einsatzkräfte Drogen bei dem 25-Jährigen.