36-Jähriger prügelt Obdachlose fast tot: Nun muss er sich vor Gericht verantworten!

Berlin - Ein 36 Jahre alter Mann ist angeklagt, weil er eine 40-jährige Frau in Berlin fast zu Tode geprügelt hat.

Der Beschuldigte hatte am 14. August dieses Jahres auf eine am U-Bahnhof Jungfernheide sitzende obdachlose Frau eingeschlagen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin mit.

Nach dem Vorfall ist der 36-Jährige noch am Bahnhof festgenommen worden und befindet sich seitdem in Berlin in Untersuchungshaft.