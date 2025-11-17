Mehr als 900 Anrufe: Anschlagsdrohung gegen Berliner Schulen löst Panik aus

Berlin - Eine über mehrere Messenger-Dienste verbreitete angebliche Anschlagsankündigung gegen rund 20 Berliner Schulen sorgt in der Hauptstadt für Unruhe.

Aufgrund der viralen Wirkung des Videos will die Polizei verstärkt Präsenz vor den betroffenen Schulen zeigen. (Symbolfoto) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bei der Polizei sind über den Notruf mindestens 900 Anrufe eingegangen, wie ein Sprecher sagte.

Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich bei der Ankündigung um "Falschinformationen, die gezielt Ängste schüren sollen".

Die Polizei warnte auf der Plattform X vor Desinformation und Fake News. "Hinweise auf Gefährdungen oder konkrete Bedrohungen liegen uns nicht vor", so die Behörde.

Die Polizei wird im Nahbereich von Schulen präsent sein, um gegebenenfalls schnell auf Vorfälle reagieren zu können, wie es hieß. Präventionskräfte, die es in den Bereichen gebe, würden an verschiedene Schulen geschickt, um etwa Schulleitungen Kommunikationsangebote zu machen.

Es gibt zahlreiche Reaktionen im Netz auf den Hinweis der Polizei. Die Elternchats "laufen gerade Sturm", heißt es dort zum Beispiel.

Von einem Vater heißt es: "Mein Sohn hat mir das Video mit der Drohung gezeigt; er hat Angst, und seine Klassenkameraden auch. Sie werden morgen nicht zur Schule gehen. Ich habe auch Angst. Bitte unternehmen Sie etwas."