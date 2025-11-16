Schüsse auf Wohnhaus in Tegel lösen Polizeieinsatz aus
Berlin - Erneut nächtliche Schüsse in Berlin! Nun wurde am Samstagabend auf ein Wohnhaus im Bezirk Reinickendorf geschossen.
Die Bewohner des Hauses in Tegel wählten gegen 21.30 Uhr den Notruf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Sie berichteten, dass mehrere Schüsse auf das Gebäude abgefeuert worden seien.
Anschließend seien der oder die Täter mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.
Titelfoto: Marion van der Kraats