Schüsse auf Wohnhaus in Tegel lösen Polizeieinsatz aus

Berlin - Erneut nächtliche Schüsse in Berlin! Nun wurde am Samstagabend auf ein Wohnhaus im Bezirk Reinickendorf geschossen.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Marion van der Kraats

Die Bewohner des Hauses in Tegel wählten gegen 21.30 Uhr den Notruf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Sie berichteten, dass mehrere Schüsse auf das Gebäude abgefeuert worden seien.