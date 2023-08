Brutalo-Trio verprügelt Israeli in Kreuzberg

Berlin - Widerlicher Vorfall in Berlin-Kreuzberg! Dort haben drei Männer einen Touristen aus Israel attackiert und dabei leicht verletzt.

Das LKA ermittelt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der 19-Jährige am Samstagabend gegen 22.15 Uhr mit seiner 18-jährigen Begleitung in der Hedemannstraße unterwegs gewesen. Dabei habe er in hebräischer Sprache telefoniert.

Plötzlich habe ein Auto mit vier Männern neben dem Paar angehalten - außer dem Fahrer seien drei vo ihnen ausgestiegen, berichtete die Behörde weiter.

Einer der Männer habe den 19-Jährigen angesprochen, aber wegen fehlender Deutschkenntnisse habe der Tourist es nicht verstanden, vermerkt der Polizeibericht weiter.

Unvermittelt habe dann einer der Männer zugeschlagen, sodass der 19-Jährige zu Boden gefallen sei. Laut Polizei traten und schlugen dann alle drei Männer auf ihn ein. Dann seien sie wieder ins Auto gestiegen und weggefahren. Der Begleiterin sei den Angaben nach nichts passiert. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Arm und im Gesicht, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.