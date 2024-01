Ladendetektiv erwischt Dieb auf frischer Tat: Der schlägt plötzlich zu

Der Ladendetektiv hatte den Dieb über eine Überwachungskamera beobachtet. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, ereignete sich die Tat am gestrigen Montagabend gegen 19.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Wilmersdorfer Straße.

Demnach hatte der Ladendetektiv (37) über eine Überwachungskamera beobachtet, wie der 21-jährige Täter diverse Kosmetikartikel in einen Beutel steckte.

Als der Mann den Dieb bat, ihn in sein Büro zu begleiten, schlug dieser dem Detektiv mehrfach ins Gesicht. Dabei erlitt der 37-Jährige eine Gehirnerschütterung und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Als die Polizei eintraf, fanden sie bei dem 21-Jährigen noch eine Geldbörse, die der Dieb aus dem Büro entwendet hatte.