Ford abgefackelt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Berlin - Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand in Berlin-Lichtenberg ausrücken.

Der Ford hat beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh gebrannt. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, meldeten zwei Zeugen gegen 0.30 Uhr ein brennendes Auto auf einem Parkplatz an der Straße Am Tierpark.

Als die Einsatzkräfte im Ortsteil Friedrichsfelde eintrafen, brannte der gemeldete Ford bereits lichterloh.

Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten ein Ausbrennen des Wagens aber nicht mehr verhindern.

Durch die starke Hitze wurden zudem zwei weitere Fahrzeuge stark beschädigt.