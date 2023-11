Mann attackiert Rentnerin und wird freigelassen, einen Tag später soll er eine Frau vergewaltigt haben!

Berlin - Nach einem Angriff auf eine Seniorin und einer Vergewaltigung am Folgetag wird in Berlin weiter nach einem 25-Jährigen gesucht.

Bei dem folgenden Einsatz nahmen Polizisten den 25-Jährigen fest, wobei er Widerstand leistete. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wegen beider Fälle werde nach dem Mann gefahndet, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, die Ermittlungen zu den Vorwürfen der gefährlichen Körperverletzung und der Vergewaltigung in einer Spezialabteilung für Sexualdelikte zu bündeln. Auch das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in dem Fall soll demnach überprüft werden. Denn die Polizei hatte den 25-Jährigen nach dem ersten der beiden Delikte bereits geschnappt, der Verdächtige war dann aber wieder freigelassen worden.

"Ob und inwiefern vor diesem Hintergrund Versäumnisse seitens der Staatsanwaltschaft vorliegen, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden, wird aber selbstverständlich geprüft", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag wird der 25-Jährige verdächtigt, zunächst die Seniorin unvermittelt in ihrer Wohnung in Moabit angegriffen zu haben. Er soll am Freitagnachmittag geklingelt, die Frau in die Wohnung gedrängt, sie in den Schwitzkasten genommen und gewürgt haben. Angehörige im gleichen Haus eilten zu Hilfe und befreiten die Frau, wie es weiter hieß.

Auf der Flucht soll der 25-Jährige einem Passanten eine Flasche Schnaps geklaut haben, die sich dieser zurückholte. Bei dem folgenden Einsatz nahmen Polizisten den 25-Jährigen fest, wobei er Widerstand leistete.