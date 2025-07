Tödlicher Sturz in Teltowkanal: Mann in Neuköllner Imbiss festgenommen

Berlin - Nach dem tödlichen Sturz eines 62-Jährigen in den Teltowkanal am Montag hat die Berliner Polizei einen Tatverdächtigen (58) festgenommen.

Im Berliner Teltowkanal starb am Montag ein 58-Jähriger. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa/ZB

Laut Mitteilung der Behörde klickten bei dem 58-Jährigen am Dienstagabend in einem Imbiss in der Hermannstraße in Neukölln die Handschellen. Vorangegangen waren der Festnahme Ermittlungen der Mordkommission.

Der 58-Jährige soll für den Tod des 62-jährigen Mannes verantwortlich sein, der am Montagabend auf Höhe der Britzer Brücke in den Teltowkanal gestürzt war. Trotz Reanimation starb der Mann später im Krankenhaus.

Der Tatverdächtige soll am Mittwoch zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.