Mann ertappt Transporter-Dieb auf frischer Tat: Wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Berlin - In den Nachtstunden des gestrigen Donnerstags hat ein Mann in Berlin-Pankow einen mutmaßlichen Auto-Dieb auf frischer Tat ertappt. Doch dann folgte eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei .

Der Renault-Transporter war in Berlin-Pankow geparkt. © Morris Pudwell

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, war der Mann gegen 22.55 Uhr auf seinem Balkon in der Winsstraße in Prenzlauer Berg, als er beobachtete, wie sein geparkter Renault-Transporter an ihm vorbeifuhr.

Er wählte den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf.

Doch der bis dato unbekannte Fahrer reagierte weder auf das Stoppzeichen noch die Anhaltesignale der Polizisten.

Stattdessen brauste er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon und fuhr dabei über mehrere rote Ampeln und sogar in den Gegenverkehr. Bei seiner Flucht gefährdete er der Polizei zufolge auch andere Verkehrsteilnehmende.