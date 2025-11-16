Schüsse in Kreuzberger Park, Mann in Klinik

Berlin - Ein 34 Jahre alter Mann ist am späten Samstagabend in Berlin-Kreuzberg angeschossen worden.

Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz an. © Thomas Peise

Wie die Polizei mitteilte, sprach der bislang unbekannte Täter ihn kurz nach 23 Uhr im Böcklerpark an der Gitschiner Straße an.

Dann feuerte der Verdächtige mehrere Schüsse auf den 34-Jährigen ab. Ein Projektil traf dabei ins Bein. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Zeugen entdeckten den 34-Jährigen vor einem Wohnhaus in der Nähe und riefen die Polizei.

Sanitäter der Feuerwehr kümmerten sich um den Verletzten. Anschließend brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus.

Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es vonseiten der Polizei. Schwer bewaffnete Beamte mit Maschinenpistolen sicherten das Haus und den Innenhof.