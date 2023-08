Streit endet mit Schädel-Hirn-Trauma: Radfahrer stößt Senioren (74) auf die Straße

Berlin/ Brandenburg - Am Donnerstag kam es auf einem Berliner Gehweg zum Streit zwischen einem Senioren (74), der zu Fuß unterwegs war und einem Radfahrer, der - nachdem er den Mann schwerverletzte - die Flucht ergriff.

Worum es in dem vorausgegangenen Streit ging, konnten die Zeugen des Vorfalls nicht sagen. © 123rf/footoo

Am Abend des 3. August musste die Polizei nach Mitte, genauer in den Ortsteil Moabit ausrücken, weil ein 74-Jähriger von einem Radfahrer schwer verletzt worden war, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach beobachteten Zeugen gegen 22 Uhr den Streit zwischen den beiden Männern auf einem Gehwegabschnitt der Bredowstraße.

Als die Auseinandersetzung weiter voranschritt, wurde es dem unbekannten Radler anscheinend zu bunt. Er schubste den Rentner, der zu Boden ging und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufkam.

Die Folge: ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Schädelfraktur. Der Schwerverletzte musste auf die Intensivstation gebracht werden. Der Biker war nicht mehr am Tatort aufzufinden, als die Rettungskräfte und die Polizei eintrafen. Nach dem verhängnisvollen Schubser floh der Fremde in eine unbekannte Richtung.