Brennpunkt Görlitzer Park: Plötzlich hallen Schüsse durch Kreuzberg

Berlin - Wilde Überfall-Szenen am Pfingstsonntag in Berlin-Kreuzberg! Ein 32 Jahre alter Mann ist bei einem Überfall im Görlitzer Park angeschossen und verletzt worden.

Der Görlitzer Park gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in Berlin und ist als Drogen-Hotspot bekannt. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Er sei anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Lebensgefahr bestehe nicht.

Zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren hätten ihn zunächst gegen 8 Uhr morgens angesprochen, hieß es nach derzeitigem Kenntnisstand.

Im Verlaufe des Gesprächs drückte laut Polizei einer der Verdächtigen ihm dann einen Revolver gegen die Brust und forderten sein Handy - vergeblich. Daher feuerte der Unbekannte einmal auf den Boden zwischen die Beine des 32-Jährigen.

Daraufhin versuchte das Opfer, in Richtung Wiener Straße zu fliehen - und zwei weitere Schüsse sollen dann gefallen sein. Eine der Kugeln streifte dabei den 32-Jährigen am Oberschenkel und brachte ihn so zu Fall.

Laut Polizeiangaben bemerkten Zeugen den Vorfall und hefteten sich an die Fersen des Räuber-Duos durch den Görlitzer Park.