Mann wird niedergestochen: Täter auf der Flucht

Berlin - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Mann in Berlin-Wedding niedergestochen. Der Täter flüchtete nach der Tat.

Der Unbekannte ergriff nach der Tat die Flucht. Die Suche verlief bislang erfolglos. (Symbolfoto) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sollen Passanten gegen 2.15 Uhr einen Streit zwischen einem 33-Jährigen und einem unbekannten Mann mitbekommen haben.

Beide gerieten in der Müllerstraße Ecke Seestraße so stark aneinander, dass der Unbekannte dem Opfer einen spitzen Gegenstand in den Oberkörper rammte.

Direkt nach der Tat flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte ihn bislang nicht ausfindig machen.

Das Opfer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant betreut.