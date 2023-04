Bewaffneter Jugendlicher löst Räumung von U-Bahnhof in Neukölln aus

Berlin - Drei Jugendliche sind in Berlin-Neukölln in einem Aufzug stecken geblieben - einer von ihnen trug eine Waffe bei sich.

Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren ein 15-Jähriger, ein 17-Jähriger und eine 14-Jährige am frühen Dienstagabend in den Fahrstuhl am U-Bahnhof Lipschitzallee im Ortsteil Gropiusstadt gestiegen.

Zwischen den Ebenen blieb der Aufzug demnach hängen. Die Fahrstuhlkamera zeigte nach Polizeiangaben, dass einer der Jugendlichen eine Waffe bei sich trug.

Der U-Bahnhof wurde laut Polizei daraufhin geräumt. Die U-Bahn der Linie 7 fuhr vorübergehend durch den Bahnhof durch. Feuerwehr und Techniker befreiten die Jugendlichen schließlich.

Laut Polizei handelte es sich um eine Softair-Waffe. Wem genau sie gehörte, ist bislang unklar. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.