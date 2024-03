13.03.2024 07:28 Bewohner evakuiert: Sprengstoff in Potsdamer Wohnung gefunden?

In der Potsdamer Innenstadt rückte am Dienstagabend die Polizei mit einem Großaufgebot an. Bewohner wurden wegen des Verdachts auf Sprengstoff evakuiert.

Von Mia Goldstein

Berlin - In der Potsdamer Innenstadt rückte am Dienstagabend die Polizei mit einem Großaufgebot an. Bewohner wurden wegen des Verdachts auf Sprengstoff evakuiert. In der Potsdamer Innenstadt rückte am Dienstagabend die Polizei wegen des Verdachts auf Sprengstoff an. © Julian Stähle Gegen 21.15 Uhr betraten Spezialkräfte des LKA in Schutzkleidung ein Mehrfamilienhaus in der Heilig-Geist-Straße. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten "möglicherweise gefährliche Stoffe", wie die Polizei bestätigte. Aufgrund der Gefahr einer möglichen Explosion mussten Bewohner das Gebäude verlassen. Berlin Crime 57-Jähriger nach Auseinandersetzung in einer Bar angeschossen Die Feuerwehr sicherte das umliegende Gebiet und errichtete einen Sperrkreis. Medienberichten zufolge soll die Durchsuchung im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen eine Person stehen. Die Polizei äußerte sich bislang nicht näher zum Grund des Einsatzes. Ob jemand festgenommen wurde, wollten die Ermittler offiziell nicht bestätigen. Nachdem der Einsatz am späten Abend beendet war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

