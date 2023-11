Bilanz der Berliner Polizei: Viele Straftaten im Zusammenhang mit Nahost-Konflikt

Ebenfalls bei Demonstrationen gab es Volksverhetzungen, hier erfasste die Polizei 93 Taten. © Paul Zinken/dpa

Die meisten davon waren Sachbeschädigungen, also etwa gemalte oder gesprühte Parolen an Hauswänden, und Straftaten wie Widerstand gegen Polizisten bei Demonstrationen. Das teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit (Stand 09.11.)

Bundesweit zählte das Bundeskriminalamt (BKA) seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober mehr als 2900 Straftaten (Stand 09.11.) Schwerpunkt seien Sachbeschädigungen, Volksverhetzungen und Widerstandsdelikte. Die Zahl der Gewaltstraftaten bewege sich im mittleren dreistelligen Bereich, teilte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage mit. Am Dienstagabend hatte das BKA noch von mehr als 2600 Straftaten berichtet.

In Berlin wurden 386 Sachbeschädigungen mit Bezug zum Nahost-Konflikt gezählt. Das waren in den meisten Fällen Farbschmierereien wie propalästinensische Schriftzüge oder israelfeindliche Parolen.

Gemeldet wurden auch gemalte Bilder auf dem Boden von Sportplätzen oder mit Hilfe von Schablonen gesprühte Parolen gegen einen angeblichen "Völkermord" an Palästinensern.