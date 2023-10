20.10.2023 13:10 Blitzer am Ku'damm gesprengt: Teile fliegen 60 Meter durch die Luft

Zwei Männer sollen in der Nacht zu Freitag im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf einen Blitzer am Ku'damm aufgehebelt und in die Luft gejagt haben.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Mutwillige Zerstörung: In der Nacht zu Freitag ist im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein stationärer Blitzer in die Luft geflogen. Zwei Männer sollen in der Nacht zu Freitag einen Blitzer am Kurfürstendamm aufgehebelt und in die Luft gejagt haben. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa Wie die Polizei am Mittag mitteilte, sollen Zeugen beobachtet haben, wie sich zwei Männer gegen 1.20 Uhr an der Anlage am Kurfürstendamm im Ortsteil Wilmersdorf zu schaffen machten, bevor das Gerät explodierte. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Blitzer zunächst aufgehebelt und dann gesprengt. Wie die Explosion konkret herbeigeführt wurde, teilte die Behörde nicht mit. Durch die Detonation flogen Teile des Geschwindigkeitsmessgeräts bis zu 60 Meter weit umher. Verletzt wurde bei der Explosion niemand und auch weitere Beschädigungen in Umkreis seien nicht bekannt. Die mutmaßlichen Täter sollen anschließend in Richtung Cicerostraße geflüchtet sein. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa