30.06.2023 13:36 Blut-Nacht in Neukölln: Männergruppe prügelt plötzlich los

In Berlin-Neukölln ist es in der Nacht zu Freitag in der Hermannstraße zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen gekommen.

Von Johannes Kohlstedt Berlin - Blutige Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln. In der Nacht zu Freitag sind mehrere Männer offenbar mit Flaschen aufeinander losgegangen. Das Ergebnis: eine sofortige OP und ein blutverschmierter Bürgersteig. Die Attacke hinterließ einen blutverschmierten Bürgersteig. © Morris Pudwell Wie die Polizei berichtete, saß gegen 2.30 Uhr in der Hermannstraße eine dreiköpfige Männergruppe vor einem Späti. Das Trio trank Alkohol, als eine andere Männergruppe sich näherte. Ohne einen Grund soll sofort auf zwei der Späti-Männergruppe eingeschlagen worden sein. Während ein 46-Jähriger eine Kopfplatzwunde davontrug, erlitt einer seiner Freunde eine Schnittverletzung an der Hand. Beide mussten ins Krankenhaus, wo der 46-Jährige sofort an der Hand operiert werden musste. Der Dritte im Bunde blieb unverletzt. Berlin Crime Jugendlicher wird nach räuberischer Erpressung verhaftet Als die Polizei eintraf, hatten die Angreifer bereits die Flucht ergriffen. Zurück blieb aber jede Menge Blut auf dem Bürgersteig. Noch in Tatnähe konnten die Beamten einen 33-Jährigen mit blutverschmierten Händen festnehmen. Die Polizei konnte noch in Tatnähe einen Verdächtigen (33) festnehmen. © Morris Pudwell Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der blutigen Auseinandersetzungen dauern nach. Nach TAG24-Informationen sollen Bierflaschen geworfen worden sein.

Titelfoto: Morris Pudwell