Blutige Attacke in Berlin: Polizei entdeckt Mann mit Stichverletzungen auf offener Straße
Berlin - Bei einem Angriff in Berlin-Neukölln ist ein 31-jähriger Mann durch mehrere Stichverletzungen verletzt worden.
Einsatzkräfte entdeckten den Mann in der Nacht zum Mittwoch gegen 3 Uhr in der Elsenstraße Ecke Harzer Straße auf dem Gehweg, wie die Polizei mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen erlitt er Verletzungen am Unterarm, am Kopf und einen Stich im Brustbereich. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, hieß es.
Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen war die Kreuzung Elsenstraße/Harzer Straße zwischen 3.10 Uhr und 5 Uhr gesperrt.
Woher die Stichverletzungen stammen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Einen Verdächtigen gibt es derzeit nicht.
Titelfoto: Denis Zielke/TAG24