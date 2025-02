13.02.2025 13:39 Blutiger Angriff in Berlin-Mitte: Polizei findet Mann mit Stichwunde

Am Mittwochnachmittag musste ein Mann in Berlin-Mitte mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Mittwoch musste ein Mann in Berlin-Mitte mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verletzte ist von den Einsatzkräften in einer Wohnung in einem Mietshaus aufgefunden worden. © Thomas Peise Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten am Nachmittag wegen einer gefährlichen Körperverletzung in die Fischerinsel gerufen. Demnach entdeckten die Einsatzkräfte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einen 26-Jährigen mit einer Stichwunde im Oberschenkel. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in die Klinik. Wer dem Mann die Stichverletzung zugefügt hat, war zunächst unklar. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tathergang dauern an.

