Blutiger Bar-Streit: Mann sticht auf zwei Menschen ein, Mitarbeiterin hilft

Berlin - In einer Bar in Neu-Hohenschönhausen hat ein Mann während eines Streits ein Messer gezückt und damit zwei Menschen verletzt.

Alles in Kürze

In einer Bar in Neu-Hohenschönhausen wurden am Sonntag zwei Männer verletzt. © BLP / Sappeck

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Mitarbeiterin des Lokals in der Grevesmühlener Straße gegen 4.30 Uhr zwei verletzte Männer vor dem Lokal.

Zeugen hatten beobachtet, wie das Duo zuvor in der Bar mit einem anderen Mann gestritten habe.

Der Streit sei eskaliert, als der Unbekannte mit einem Messer auf die beiden eingestochen habe und anschließend geflüchtet sei.

Einer der Opfer hatte eine Stichwunde am Rücken, der andere Mann wurde am Bein verletzt. Das Duo wurde vor der Bar von der Mitarbeiterin versorgt, die die Polizei alarmierte. Eingetroffene Rettungskräfte übernahmen die Erstbehandlung und brachten die Männer in Krankenhäuser.