Fieses Gauner-Paar beraubt dementen Mann immer wieder

Berlin - Ein junges Paar hat über einen längeren Zeitraum einen 83-Jährigen in Berlin-Mitte um sein Geld gebracht - besonders perfide: Der Senior ist an Demenz erkrankt.

Alles in Kürze

Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter auf frischer Tat ertappt. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, konnten zwei Tatverdächtige nach intensiven Ermittlungen festgenommen werden. Ihnen werden Diebstahl und Trickbetrug vorgeworfen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mitarbeiter einer Bank am 13. Juni 2025 gemeldet haben, dass der Senior in Begleitung einer 23 Jahre alten Frau und eines 21-jährigen Mannes regelmäßig höhere Bargeldsummen abgehoben haben soll.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Gauner-Pärchen offenbar die altersbedingte Demenz seines Opfers ausgenutzt hatte, um ihn zu den wiederholten Abhebungen zu bewegen.

Im Anschluss sollen sie das Geld in der Wohnung des Rentners in der Tile-Wardenberg-Straße im Ortsteil Moabit geklaut oder ihn anderweitig zur Übergabe gebracht haben. Auf diesem Weg sind sie in den Besitz von insgesamt 29.800 Euro gekommen.