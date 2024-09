12.09.2024 14:13 Blutiger Streit in der M13: Mann sticht auf 16-Jährigen ein und bekommt Flasche ins Gesicht

In Berlin-Wedding hat am Mittwoch in der Tramlinie M13 ein Streit zwischen zwei Männern und einer Gruppe von Jugendlichen zu Verletzten geführt.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Wedding hat am Mittwochabend in der Tramlinie M13 ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 30 und 40 Jahren und zwei 16-Jährigen zu mehreren Verletzten geführt. In einer Tram der M13 griff ein Mann (40) am Mittwoch einen 16-Jährigen mit einem Messer an. © Jens Kalaene/dpa Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 19.30 Uhr in Höhe des U-Bahnhofes Seestraße zu der blutigen Auseinandersetzung. Nach zunächst nur verbalen Streitigkeiten zog der 40-Jährige ein Messer aus der Tasche und stach auf einen der 16-Jährigen ein. Der Jugendliche hielt sich die Arme vor das Gesicht und konnte die meisten Angriffe abwehren. Dennoch erlitt er eine Schnittverletzung im Gesicht. Anschließend ging es im Bereich der Straßenbahnhalte weiter. Dort griff sich einer der Jugendlichen eine Flasche zur Verteidigung und schlug dem 40-Jährigen damit ins Gesicht. Berlin Crime Ehemann geht vor Kita mit Messer auf seine Frau los Rettungskräfte brachten den Mann mit einer Kopfverletzung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die verletzten Jugendlichen lehnten eine ärztliche Versorgung ab. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Polizisten das mutmaßliche Tatmesser und beschlagnahmten es. Auch der 30-Jährige führte ein Messer mit sich. Beide durften nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Nach der Überprüfung der Personalien wurde der 16-Jährige mit der Schnittverletzung dem Jugendnotdienst zugeführt. Der andere Jugendliche wurde seinem Vater übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

