18.10.2023 16:49 Blutiger Streit: Schüsse in Berliner Firmengebäude

Am Mittwoch soll ein Mann bei einem Streit in einem Firmengebäude in Berlin-Pankow auf einen anderen Mann geschossen haben.

Berlin - Auseinandersetzung endet blutig: Bei einem Streit in einem Firmengebäude soll am Mittwoch ein Mann in Berlin-Pankow auf einen anderen Mann geschossen haben. Die Rettungssanitäter versorgen einen Mann, der am Boden liegt. © Dominik Totaro Nachdem Zeugen die Polizei in die Berliner Allee im Ortsteil Weißensee alarmiert hatten, wurde der mutmaßliche Täter im Gebäude festgenommen, wie die Behörde mitteilte. Die Männer wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Identitäten und Verletzungen der beiden Männer waren zunächst unklar. Auch die Ursache der Auseinandersetzung zwischen den beiden war zunächst nicht geklärt. Berlin Crime Brandanschlag mitten in Berlin: Molotow-Cocktails auf jüdische Gemeinde geworfen Informationen vom Tatort zufolge soll die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort sein und den Tatort großräumig abgesperrt haben. Fotos zeigen die Beamten bei der Absuche der Umgebung, unter anderem auch auf einem Dach. Kriminaltechniker und Polizeibeamte suchen auf einem Dach nach Spuren. © Dominik Totaro Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Dominik Totaro